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Haberler Galeri Adana'da seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın başkanlarına büyük kıyak!

Adana'da seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın başkanlarına büyük kıyak!

Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "namus sözü" diyerek seçim sloganı haline getirdiği işten çıkarmama vaatleri, tüm CHP'li belediyelerde havada kaldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Milletin malını gözümüz gibi koruyacağız. Ben milletin parasını çarçur ettirmem" diyerek oturduğu başkanlık koltuğunda adeta kıyım yaptı. Karalar 31 Mart seçimlerinin ardından 2 bin 484 işçiyi kapının önüne koydu. Tek skandalı bu olmayan Zeydan Karalar, Adana'nın ilçelerinde seçimi kaybeden başkanların hepsini Büyükşehir'in iştirak şirketlerine yerleştirdi. Millet İttifakı'nın bu isimleri huzur hakkı adı altında bir yılda servet değerinde ödeme aldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.02.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 10:18
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Adana’da seçimi kaybeden Millet İttifakı’nın başkanlarına büyük kıyak!

İYİ Parti, HDP ve Demokrat Parti'nin aday çıkarmadığı Adana'da, 31 Mart seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP'li Zeydan Karalar seçildi. Kısa bir sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerine, Millet İttifakı'nın unsurları yerleştirildi.

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Adana’da seçimi kaybeden Millet İttifakı’nın başkanlarına büyük kıyak!

SEÇİMİ KAYBEDEN KOLTUĞU ALDI
Adana'da seçim kazanamayan CHP'li belediye başkan adayları ve ilçe başkanları, büyükşehir belediyesinin şirketlerinde yönetici oldu. Millet İttifakı'nı temsil eden 14 partiliye, bir yılda ödenen tutar ikramiyeler hariç 800 bin lirayı buldu.

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Adana’da seçimi kaybeden Millet İttifakı’nın başkanlarına büyük kıyak!

LİYAKAT ARANMADI
Beldetaş A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığına; CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca gelirken, CHP eski Seyhan İlçe Başkanı Reşit Karakuş, yönetim kurulu başkan yardımcısı yapıldı.

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Adana’da seçimi kaybeden Millet İttifakı’nın başkanlarına büyük kıyak!

Anavatan Partisi (ANAP) eski İl Başkanı Mustafa Yüksel Güleç, CHP eski Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu, CHP eski Seyhan İlçe Başkanı Senayi Gedik, İYİ Parti Yüreğir Teşkilat Başkanı Çağlar Kürkçüoğlu, yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Toplamda bir yılda ödenen huzur hakkı 331 bin lirayı aştı.

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Adana’da seçimi kaybeden Millet İttifakı’nın başkanlarına büyük kıyak!

HUZUR'U BULMUŞLAR
Seyhan Belediye eski Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir, Ulaşım A.Ş'ye yönetim kurulu başkanı oldu. CHP Milletvekili Aday Adayı Haşmet Biçer, CHP Belediye Meclis Üyesi Mahmut Sami Baysal, İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk, İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Pınar Atçıoğlu yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Ulaşım A.Ş'de iştirak üyelerine bir senede 276 bin lira huzur hakkı verildi.