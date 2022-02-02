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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar TL'lik ihale" iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar TL'lik ihale" iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda bir ihalenin 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek başka bir şirkete verildiğini iddia etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin 2 milletvekilinin iddialarına ilişkin gerçekleri kamuoyu ile paylaştı. İşte yalanlar ve gerçekler...

Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:21
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyar TL’lik ihale iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yayayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti. Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürdü.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyar TL’lik ihale iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

İŞTE BAKANLIĞIN YANITI: 7 YALAN, 7 GERÇEK

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyar TL’lik ihale iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

1"AYNI İŞ, 6 MİLYAR TL FAZLA BEDELLE BAŞKA BİR FİRMAYA VERİLDİ" İFADESİ YALANDIR:

İki ihale, kapsam, maliyet, güzergâh bakımından birbirinden farklı olmakla beraber ilk ihale üstünden 29 ay geçtikten sonra ikinci ihaleye çıkılmıştır.

3 Nisan 2018 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, ihale edilen proje, Bursa-Yenişehir arası 56 km'nin demiryolu üstyapısı ile Yenişehir-Osmaneli arası 50 km'nin altyapısını ve üstyapısını içermektedir. Yani güzergâh toplam 106 kilometredir.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyar TL’lik ihale iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 km uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir. Öte yandan, 7 Yüksek Hızlı Tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır.

Projedeki bu değişikliklerin yanı sıra 2018 yılı ile 2020 yılı arasındaki fiyat artış katsayısı 1,85'tir. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılındaki 3,198 milyar TL, 2020 yılında 5,904 milyar TL olmaktadır.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyar TL’lik ihale iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler

2- HAZİNE'NİN 2020 YILINDAKİ İHALENİN "KEFİLİ" OLDUĞU İFADESİ YALANDIR:

2018 yılında ihale edilen proje, kamu öz kaynaklarından (Hazine tarafından) karşılanacaktı.

2020 yılındaki ihale ise 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında 'Hazine Dış Borçlanması' ile finanse edilerek, Bakanlığımızın birimi olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce yapılmıştır. Her iki kurum da Devlet'imizin iki önemli unsuru olmakla beraber, kaynak, yine devlet kurumu olan Hazine'dir. Öte yandan uygun borçlanma imkânı sunan, dış kredi kullanılarak yapımı mümkün olan bu tür işlerdeki kredi anlaşmalarında Hazine, garantör değil, borçlu sıfatıyla yer almaktadır. Kredi koşulları ve müzakereleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülmüş ve çok uygun şartlarda, uzun vadeli ve düşük faizli proje kredisi temin edilmiştir.