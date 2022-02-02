02 Şubat 2022, Çarşamba
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar TL'lik ihale" iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda bir ihalenin 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek başka bir şirkete verildiğini iddia etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin 2 milletvekilinin iddialarına ilişkin gerçekleri kamuoyu ile paylaştı. İşte yalanlar ve gerçekler...
Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:21
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