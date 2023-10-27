HaberlerGaleriTatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB'den bir son dakika açıklaması daha! 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...
Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB'den bir son dakika açıklaması daha! 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...
"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 2023-2024 eğitim döneminin ilk ara tatiline odaklandı. Eylül ayında başlayan yeni eğitim dönemi, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir çalışma temposuna girmesine neden oldu. Bu nedenle, Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil beklentileri arttı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, okullarda ilk ara tatil tarihi 2023-2024!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 05:59Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:00