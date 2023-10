Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB'den bir son dakika açıklaması daha! 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz.