27 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB'den bir son dakika açıklaması daha! 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB'den bir son dakika açıklaması daha! 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 2023-2024 eğitim döneminin ilk ara tatiline odaklandı. Eylül ayında başlayan yeni eğitim dönemi, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir çalışma temposuna girmesine neden oldu. Bu nedenle, Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil beklentileri arttı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, okullarda ilk ara tatil tarihi 2023-2024!

Giriş Tarihi: 27.10.2023 05:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:00
  • 1
  • 16
Anaokulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar... Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB’den bir son dakika açıklaması daha!

MEB, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimi açıklandı! Binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği haber geldi. Bu haberle birlikte Kasım ara tatil tarihi netleşmiş oldu. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair kendisine yöneltilen soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Anaokulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar... Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB’den bir son dakika açıklaması daha!

9 GÜNLÜK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

  • 3
  • 16
Anaokulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar... Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB’den bir son dakika açıklaması daha!

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Buna göre hafta sonlarının da dahil olmasıyla öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

  • 4
  • 16
Anaokulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar... Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB’den bir son dakika açıklaması daha!

ARA TATİL KALDIRILACAK MI 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili sorusuna, bir durumun söz konusu olmadığı yanıtını vererek, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadesini kullandı.

  • 5
  • 16
Anaokulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar... Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! MEB’den bir son dakika açıklaması daha!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz.