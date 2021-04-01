Sokağa çıkma yasağı için flaş açıklama! O isim dikkat çekti! Tam kapanma için...

Akın, "Öyle bir vaka artışıyla karşılaşırsınız ki, hastaneleriniz yatak kapasitelerini aşılma riski ile karşılaşırsınız ya da ölüm hızlarında beklenenden fazla artışlar gözlersiniz. Gelen insanlar hizmet alamayacak derecede zor durumda kalırlar ve siz tedavi edemeden dahi insan kaybı oluşur; bu durumlarda tam kapanma düşünülebilir. Tam kapanma insanlar için çok ağır bir durum olmakla beraber gerektiği durumda uygulamaktan kaçınmamak gerekir." dedi.