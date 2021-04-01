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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı için flaş açıklama! O isim dikkat çekti! Tam kapanma için... Sokağa çıkma yasağı için flaş açıklama! O isim dikkat çekti! Tam kapanma için...
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük vaka sayıları için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, yeni risk haritasını açıkladı. Kırmızı illerin sayısında yaşanan artış sonrasında ekstra tedbirler yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın flaş açıklama geldi. Tam kapanma ile ilgili konuşan Akın, "Tam kapanma insanlar için çok ağır bir durum olmakla beraber gerektiği durumda uygulamaktan kaçınmamak gerekir." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.04.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 16:02
Sokağa çıkma yasağı için flaş açıklaması geldi. O isim dikkat çekti. Tam kapanma için iddialar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs vaka sayısında belirgin artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, tam kapanma tedbirini uygulamada vaka artışının tek başına neden olmayacağını söyledi. Hal böyle olunca sokağa çıkma yasağı için alınacak önemlerin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, tam kapanma tedbirini uygulamada vaka artışının tek başına neden olmayacağını söyledi.
Akın, "Öyle bir vaka artışıyla karşılaşırsınız ki, hastaneleriniz yatak kapasitelerini aşılma riski ile karşılaşırsınız ya da ölüm hızlarında beklenenden fazla artışlar gözlersiniz. Gelen insanlar hizmet alamayacak derecede zor durumda kalırlar ve siz tedavi edemeden dahi insan kaybı oluşur; bu durumlarda tam kapanma düşünülebilir. Tam kapanma insanlar için çok ağır bir durum olmakla beraber gerektiği durumda uygulamaktan kaçınmamak gerekir." dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüste günlük vaka sayısı 40 bin bandına yükselirken, 'tam kapanma' tedbirinin gerekli olup olmadığını değerlendirdi. Akın, tam kapanmanın insanları sadece hafta sonu değil, belirli bir süre evlerinden çıkmasın�� engellemek olduğunu belirtti.
Akın, "Bu sırada bazen sosyal destekler verebilirsiniz. Tam kapanmada belki kısıtlı bir süre alışveriş zamanlarına izin verilebilir. Öyle bir vaka artışıyla karşılaşırsınız ki, hastaneleriniz yatak kapasitelerini aşılma riski ile karşılaşırsınız ya da ölüm hızlarında beklenenden fazla artışlar gözlersiniz.