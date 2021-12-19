Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce görevde olduğu dönemler AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğini açıkça itiraf etmiş birçok kesim tarafından tepki toplamıştı.

Babacan bir skandala daha imza atarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında sosyal medyada büyük tepki çeken ifadeler kullandı.