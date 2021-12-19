19 Aralık 2021, Pazar
Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler
Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği skandal sözler tepki çekti. Babacan'ın sözlerine siyasiler baştan olmak üzere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 19.12.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 01:52
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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
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- 10
Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA