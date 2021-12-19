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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği skandal sözler tepki çekti. Babacan'ın sözlerine siyasiler baştan olmak üzere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o ifadeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 01:52
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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
Ali Babacan’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce görevde olduğu dönemler AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğini açıkça itiraf etmiş birçok kesim tarafından tepki toplamıştı.

Babacan bir skandala daha imza atarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında sosyal medyada büyük tepki çeken ifadeler kullandı.

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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
Ali Babacan’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA

TÜRKİYE'YE "KABİLE DEVLETİ" DEDİ
İstanbul'da 'Türkiye - Afrika Ortaklı Zirvesi'nin yaşandığı dönemde yönetime talip olduğu, doğup yaşadığı ülkeyle ilgili skandal açıklamalar yapan Ali Babacan, Türkiye'yi 'kabile devleti' olarak niteledi. Babacan, Başkan Erdoğan için ise "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSU

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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
Ali Babacan’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA

Babacan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Babacan'ın skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
Ali Babacan’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA
Ali Babacan’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler - SON DAKİKA

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