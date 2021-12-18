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Haberler Galeri İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'un batı kesimlerinde sulu kar yağışı etkili olmuştu. Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kar yağışı kentin yüksek ilçelerinde başlayan kar yağışı ile ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Sibirya kökenli soğukların İstanbul'da olduğunu duyuran AKO, İstanbul kar yağışı için tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:22
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İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji’den Sibirya soğukları uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da geçtiğimiz günlerde başta Silivri ve Çatalca olmak kentin batısındaki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştu. Bu gelişmelerin ardından kent genelinde kar yağışının ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji’den Sibirya soğukları uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

18 Aralık Cumartesi günü havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olması beklenirken Başakşehir, Çatalca, Silivri ilçeleri ve ilin yüksek kesimleri kar yağışlı olacak.

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İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji’den Sibirya soğukları uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

19 Aralık Pazar günü ise hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçeleri karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçecek.

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İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji’den Sibirya soğukları uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteorloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı 21 Aralık Salı günü İstanbul'da kent geneline karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

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İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji’den Sibirya soğukları uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini artıracağını ve pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı beklendiğini ifade etti ve İstanbulluları uyardı.