Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

BÖLGE HALKINA DA İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Akkuyu sahasında yaptığı çalışmalar kapsamında bölge halkına da istihdam sağlayan firmalardan biri olan şirketin teknik koordinatörü Zafer Eren'in verdiği bilgilere göre, bu dönemde Mersin, Adana, Antalya, Konya ve Karaman gibi çevre illerden pek çok kişiye iş imkanı oluşturuldu. -