24 Haziran 2021, Perşembe
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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum
Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Dünyanın en büyük inşaat projesine dönüşen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, (NGS) Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yerli firmalar, hem Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürecek olan tarihi projenin bir parçası olma hem de nükleer alanında deneyim kazanma şansı buluyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 14:03
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