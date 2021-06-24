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Haberler Galeri Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Dünyanın en büyük inşaat projesine dönüşen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, (NGS) Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yerli firmalar, hem Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürecek olan tarihi projenin bir parçası olma hem de nükleer alanında deneyim kazanma şansı buluyor.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 14:03
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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

Akkuyu NGS projesinin Türk firmaları için sağladığı en büyük katkılardan biri de istihdam. 400'den fazla Türk firmasının çalıştığı Akkuyu NGS, 12 bine ulaşan istihdam rakamı ile Türk ekonomisinde itici güç oluşturan bir yatırıma dönüşmüş durumda.

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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

Akkuyu projesinde yer alan bir şirketin sadece bu proje kapsamında istihdam ettiği 185 kişinin kısa bir süre içinde 300'e ulaşacak olması, projenin istihdam açısından önemini ortaya koyuyor. Şirket, ikinci ünitenin reaktörünün türbin binaları ve yardımcı binalarını inşa ediyor.

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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

BÖLGE HALKINA DA İSTİHDAM SAĞLANIYOR
Akkuyu sahasında yaptığı çalışmalar kapsamında bölge halkına da istihdam sağlayan firmalardan biri olan şirketin teknik koordinatörü Zafer Eren'in verdiği bilgilere göre, bu dönemde Mersin, Adana, Antalya, Konya ve Karaman gibi çevre illerden pek çok kişiye iş imkanı oluşturuldu. -

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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

Şirketin, Akkuyu projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sadece bölge halkından istihdam edilen kişi sayısı 76'yı bulmuş durumda. Şirket, Gülnar ilçesinden Büyükeceli Mahallesi'ne ve Silifke'ye kadar pek çok noktada yerel halk için istihdam sağlıyor. Silifke'de bir çalışma kampı kuran şirket, Gülnar'da açtığı çalışma ofisi sayesinde de bölgedeki çalışanlarla irtibat kuruyor.

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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Tarihi proje dev istihdama dönüştü! İşte son durum

İnşaat, proje geliştirme, gayrimenkul yatırımları ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketin teknik koordinatörü Eren, Covid-19 salgınının tüm dünyadaki şirketler gibi kendilerini de olumsuz yönde etkilediğini kaydederek, bu yılın başında başladıkları Akkuyu NGS Projesinin şirkete her açıdan nefes aldırdığını belirtti.