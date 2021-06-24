24 Haziran 2021, Perşembe
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ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?
YKS taban puanlar açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2021 yılı YKS sınavı 26-27 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılacak milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sınav saatini bekliyor. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin taban puanları oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 15:36
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