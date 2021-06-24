24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

YKS taban puanlar açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2021 yılı YKS sınavı 26-27 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılacak milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sınav saatini bekliyor. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin taban puanları oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 15:36
  • 1
  • 10
ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı takvime göre, 2021 yılına ilişkin YKS sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gözler üniversitelerin taban puanlarına çevrildi. Sınav öncesinde araştırmalara başlayan öğrenciler, üniversitelerin taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

YKS TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2021 YKS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması belli olacak.

  • 3
  • 10
ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

2021 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

  • 4
  • 10
ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

  • 5
  • 10
ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.