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Akkuyu Nükleer Santrali yılda 35 milyar kilovat elektrik üretecek! Peki son durum ne?

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Giriş: 24.06.2021 13:53
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu 2023'te tamamlanacak. Proje Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde10'unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Santrali yılda 35 milyar kilovat elektrik üretecek. Türkiye ve Rusya ortak projesinde son durum ne? O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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