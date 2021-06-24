YKS'de maske takmak zorunlu mu? 26-27 Haziran YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Detaylar açıklandı

YKS'de maske takmak zorunlu mu? Yükseköğrenim eğitimine hazırlanan öğrenciler, istediği üniversiteye yerleşebilmek için YKS'ye katılacak. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS öncesinde bazı sorular gündeme geldi. 26-27 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı ve sınav esnasında maske takmanın zorunlu olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, YKS'de maske takmak zorunlu mu? 26-27 Haziran YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.06.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL