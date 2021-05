Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

Kurulu nükleer kapasitenin her bir Gigawattı, nükleer ve ilgili ekonomik sektörlerdeki yıllık yatırımlarda 9,3 milyar Euroluk bir katkı yapıyor ve yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam sağlıyor. Nükleer endüstriye yapılan her 1 Euroluk yatırım GSYİH'ya dolaylı olarak 4 Euroluk katkı sağlıyor. Nükleer endüstrideki her bir istihdam ise AB'de ortalama 3,2 istihdam oluşturuyor.