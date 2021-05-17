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Haberler Galeri Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Türkiye, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor. Akkuyu NGS projesi, sahada inşaat çalışmaları yapan ve yüzde 80'ini Türklerin oluşturduğu 8 bin kişi ile ülkenin en büyük istihdam projesine dönüştü.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 12:38
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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

Nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç konusunda farklı görüşler gündeme gelirken, karbon emisyonu sağlamadan kesintisiz elektrik üretimi sağlayan nükleer, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde ilk sıralarda yer alan enerji kaynaklarından biri.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

İklim değişikliği mücadelesindeki rolü de AB liderleri dahil çok sayıda önemli kuruluş tarafından daha net dile getiriliyor. Uzmanlar, nükleer santral yatırımlarını uygun fiyatla temiz enerji tercihi, enerji arz güvenliğinin arttırılması, endüstri ve altyapının geliştirilmesi ve ekonomik canlılık için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

NÜKLEER SANAYİ AB'DE 1,1 MİLYONDAN FAZLA İSTİHDAM SAĞLIYOR
Ünlü araştırma kuruluşu Deloitte'un Avrupa nükleer endüstrisi üzerine yaptığı bir çalışmaya göre, nükleer enerji, üretilen her terawatt saat (TWh) elektrik başına diğer temiz enerji kaynaklarından daha fazla iş sağlıyor. Rapora göre, nükleer sanayi Avrupa Birliğinde (AB) 1,1 milyondan fazla istihdam sağlıyor.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

Kurulu nükleer kapasitenin her bir Gigawattı, nükleer ve ilgili ekonomik sektörlerdeki yıllık yatırımlarda 9,3 milyar Euroluk bir katkı yapıyor ve yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam sağlıyor. Nükleer endüstriye yapılan her 1 Euroluk yatırım GSYİH'ya dolaylı olarak 4 Euroluk katkı sağlıyor. Nükleer endüstrideki her bir istihdam ise AB'de ortalama 3,2 istihdam oluşturuyor.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YAPILACAK EN BÜYÜK YATIRIM OLACAK
Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında gerçekleşen en büyük proje olarak tarihe geçen Akkuyu NGS projesi de sahada inşaat çalışmaları yapan ve yüzde 80'ini Türklerin oluşturduğu 8 bin kişi ile ülkenin en büyük istihdam projesine dönüşmüş durumda. Akkuyu'nun bölgede şimdiden oluşturduğu ekonomik ve sosyal canlılık ise Deloitte'ın araştırmasını teyit eder gözüküyor.