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AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "#İstanbulYönetilemiyor" etiketiyle başlattığı ve 39 ilçenin eş zamanlı katıldığı sosyal medya çalışması Türkiye gündeminde öne çıktı. İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu taşıma aksaklıkları, erişilebilirlik, otopark, çevre, mezarlık bakımı, deprem ve kentsel dönüşüm gibi temel sorunlarına dikkat çekti. Paylaşımlarda özellikle ulaşım sorunları ve deprem riskine karşı yetersiz kentsel dönüşüm çalışmaları eleştirilirken, İstanbul'un polemik yerine hizmet odaklı bir yönetime ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 1

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve İstanbul'un 39 ilçesindeki teşkilatların eş zamanlı katılımıyla yürütülen "#İstanbulYönetilemiyor" sosyal medya çalışması, Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.

AK PARTİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÜNDEM OLAN ÇALIŞMA
AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 2

İSTANBUL'UN BİTMEYEN SORUNLARI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından başlayan çalışmada, İstanbul'un temel sorunlarına dikkat çekildi. İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 3

*"BU ŞEHİRDE YAŞAMAK DAHA DA ZORLAŞIYOR"*

İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, "İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 4

İSTANBUL'UN SORUNLARI ÖN PLANA ÇIKARILDI

Çalışma kapsamında yapılan paylaşımlarda İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları, otopark yetersizliği, çevre ve yeşil alanların korunması, mezarlıkların bakım durumu, deprem ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıkarıldı.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 5

VATANDAŞIN ZAMANINDAN ÇALIYORLAR

Paylaşımlarda özellikle son dönemde sıkça yaşanan metro arızaları, yürüyen merdiven ve asansör sorunları, metrobüs ve İETT kaynaklı aksaklıklar ile İstanbul trafiğinin vatandaşların günlük yaşamına etkilerine dikkat çekildi. Trafikte geçirilen sürenin ailelerden ve sosyal hayattan çalınan zaman olduğu vurgulanırken, şehirdeki ulaşım planlamasının yetersiz kaldığı ifade edildi.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 6

DEPREM RİSKİNE KARŞI BELEDİYE UYUYOR

Deprem gerçeğinin İstanbul'un en önemli gündem maddesi olduğuna işaret edilen çalışmada, kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği ve riskli yapı stokunun yeterli hızda yenilenemediği yönündeki eleştiriler dile getirildi.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 7

BAKIM VE TEMİZLİK YOK

Çevre ve şehircilik başlığında ise İstanbul'un yeşil dokusunun korunması, ağaçların ve doğal alanların geleceğe taşınması gerektiği vurgulanırken; mezarlıklardaki bakım ve temizlik eksikliklerinin de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde gündeme getirildiği belirtildi.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 8

HER SALI SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her salı günü, teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla sosyal medya çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul'un güncel sorunları kamuoyunun gündemine taşınırken, vatandaşların beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri ve hizmet odaklı yaklaşımlar da paylaşılıyor.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 9

Bu haftaki çalışmada da ulaşım, trafik, deprem, kentsel dönüşüm, çevre ve yaşam kalitesi gibi başlıklarda İstanbulluların yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken, ortak mesaj olarak "İstanbul'un daha fazla polemik değil, daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğu" vurgulandı. Çalışmada öne çıkan ortak vurgu ise, İstanbul'un sorunlarının ertelenmeden ele alınması ve şehrin yeniden hizmet ve eser odaklı bir yönetim anlayışıyla buluşturulması gerektiği oldu.

AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor! 10
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