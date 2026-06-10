AK Parti'den gündem olan çalışma: İstanbul Yönetilemiyor!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "#İstanbulYönetilemiyor" etiketiyle başlattığı ve 39 ilçenin eş zamanlı katıldığı sosyal medya çalışması Türkiye gündeminde öne çıktı. İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu taşıma aksaklıkları, erişilebilirlik, otopark, çevre, mezarlık bakımı, deprem ve kentsel dönüşüm gibi temel sorunlarına dikkat çekti. Paylaşımlarda özellikle ulaşım sorunları ve deprem riskine karşı yetersiz kentsel dönüşüm çalışmaları eleştirilirken, İstanbul'un polemik yerine hizmet odaklı bir yönetime ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve İstanbul'un 39 ilçesindeki teşkilatların eş zamanlı katılımıyla yürütülen "#İstanbulYönetilemiyor" sosyal medya çalışması, Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı. AK PARTİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÜNDEM OLAN ÇALIŞMA

İSTANBUL'UN BİTMEYEN SORUNLARI AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından başlayan çalışmada, İstanbul'un temel sorunlarına dikkat çekildi. İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi.

*"BU ŞEHİRDE YAŞAMAK DAHA DA ZORLAŞIYOR"*



İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, "İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN SORUNLARI ÖN PLANA ÇIKARILDI



Çalışma kapsamında yapılan paylaşımlarda İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları, otopark yetersizliği, çevre ve yeşil alanların korunması, mezarlıkların bakım durumu, deprem ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıkarıldı.