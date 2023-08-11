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Haberler Galeri Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı alçakların taciz ateşinde 6 asker şehit olmuştu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) son yolculuklarına uğurlandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi memleketi Sivas'a, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi memleketi Zonguldak'a, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) cenazesi Denizli'ye getirildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 16:35
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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde 6 asker şehit olmuştu. Şehitler son yolculuklarına uğurlanıyor.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

ÜÇDAĞ, MEMLEKETİ DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Çardaklı Mahallesi'ne getirildi. Cenazesi baba evine götürülerek helallik alınan şehit Üçdağ için, köy camisinde tören düzenlendi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şenyurt, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

Şehit Üçdağ'ın cenazesi, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an

Namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Şehit Mahmut Üçdağ'ın 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.