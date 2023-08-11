HaberlerGaleriTürkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Pençe Kilit kahramanlarına acı veda | Cenazede kahreden an
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı alçakların taciz ateşinde 6 asker şehit olmuştu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) son yolculuklarına uğurlandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi memleketi Sivas'a, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi memleketi Zonguldak'a, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) cenazesi Denizli'ye getirildi.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 16:33Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 16:35