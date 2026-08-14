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AK Parti’nin 25. yılında tarihi buluşma: Başkan Erdoğan yeni vizyon belgesini açıklayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti’nin 25. yılında tarihi buluşma: Başkan Erdoğan yeni vizyon belgesini açıklayacak

AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek büyük programla kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, AK Parti’nin yeni Vizyon Belgesi de kamuoyuna açıklanacak. 100 binin üzerinde kişinin davet edildiği programda 25 yaşındaki 25 genç de sahneye çıkacak.

Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılını Başkent'te görkemli bir programla kutlayacak. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla düzenlenecek organizasyona 100 binin üzerinde kişi davet edildi.

(Foto: AA ARŞİV) (Foto: AA ARŞİV)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor. 81 ilden ve 207 üniversiteden gençlerin katılacağı buluşmada, 2001 doğumlu 25 genç de sahnede yer alacak.

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AK PARTİ'NİN YENİ VİZYON BELGESİ AÇIKLANACAK
Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise AK Parti'nin yeni Vizyon Belgesi olacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı belgeyle Türkiye'nin gelecek dönemine ilişkin yeni hedef ve vizyon ortaya konulacak.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun ve Türkiye'de gerçekleştirdiği dönüşümün de anlatılacağı programda, partinin hafızalara kazınan 25 eseri senfoni orkestrası ve mehteran takımı tarafından seslendirilecek.

(Foto: AA ARŞİV) (Foto: AA ARŞİV)

25 YAŞINDA 25 GENÇ SAHNEDE
AK Parti kadın kolları üyelerinin de katılacağı organizasyonda, 25'inci yılın sembolü olarak 25 yaşındaki 25 genç sahnede olacak. Türkiye'nin 81 ilinden ve 207 üniversitesinden gelen gençler, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek büyük buluşmada yerlerini alacak.

Programın sonunda ise özel bir ışık gösterisi düzenlenecek.

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ÇEYREK ASIRDA TÜRKİYE'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM
AK Parti'nin 25 yıllık iktidarında Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım, savunma sanayii, enerji, diplomasi ve şehircilik başta olmak üzere birçok alanda önemli dönüşümler yaşadığı vurgulanıyor.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

Bir dönem koridorlarında uzun kuyrukların oluştuğu hastanelerin yerini şehir hastaneleri alırken, yığma sınıflardan teknolojiyle donatılmış eğitim kampüslerine geçildi. Ulaşılması güç coğrafyaları birbirine bağlayan ulaşım projelerinden gökyüzüne ve uzaya uzanan teknoloji hamlelerine kadar çok sayıda projeye imza atıldı.

"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"
Çeyrek asırlık süreçte sağlıkta şifa, eğitimde gelecek, ulaşımda yakınlık, savunmada güç, enerjide bağımsızlık ve diplomaside etkinlik hedefleri doğrultusunda atılan adımların yanı sıra, deprem bölgesinde yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla vatandaşlara yeni bir umut oluşturuldu.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25'inci yıl programında Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi açıklamalar ve açıklanacak yeni Vizyon Belgesi, Türkiye'nin gelecek dönem hedefleri açısından yakından takip edilecek.

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(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

25. YILA ANLAMLI LOGO
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı için hazırlanan logoda partinin iktidarda bulunduğu 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeleyen çok sayıda figüre yer verildi. Logoda savunma sanayisini temsilen Gökbey helikopteri, milli muharip uçak KAAN ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bulunuyor.

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