AK Parti’nin 25. yılında tarihi buluşma: Başkan Erdoğan yeni vizyon belgesini açıklayacak

ÇEYREK ASIRDA TÜRKİYE'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM AK Parti'nin 25 yıllık iktidarında Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım, savunma sanayii, enerji, diplomasi ve şehircilik başta olmak üzere birçok alanda önemli dönüşümler yaşadığı vurgulanıyor.

Programın sonunda ise özel bir ışık gösterisi düzenlenecek.

25 YAŞINDA 25 GENÇ SAHNEDE AK Parti kadın kolları üyelerinin de katılacağı organizasyonda, 25'inci yılın sembolü olarak 25 yaşındaki 25 genç sahnede olacak. Türkiye'nin 81 ilinden ve 207 üniversitesinden gelen gençler, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek büyük buluşmada yerlerini alacak.

(Foto: Ahaber.com.tr)

Bir dönem koridorlarında uzun kuyrukların oluştuğu hastanelerin yerini şehir hastaneleri alırken, yığma sınıflardan teknolojiyle donatılmış eğitim kampüslerine geçildi. Ulaşılması güç coğrafyaları birbirine bağlayan ulaşım projelerinden gökyüzüne ve uzaya uzanan teknoloji hamlelerine kadar çok sayıda projeye imza atıldı.

"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"

Çeyrek asırlık süreçte sağlıkta şifa, eğitimde gelecek, ulaşımda yakınlık, savunmada güç, enerjide bağımsızlık ve diplomaside etkinlik hedefleri doğrultusunda atılan adımların yanı sıra, deprem bölgesinde yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla vatandaşlara yeni bir umut oluşturuldu.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25'inci yıl programında Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi açıklamalar ve açıklanacak yeni Vizyon Belgesi, Türkiye'nin gelecek dönem hedefleri açısından yakından takip edilecek.

(Foto: Ahaber.com.tr)

25. YILA ANLAMLI LOGO

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı için hazırlanan logoda partinin iktidarda bulunduğu 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeleyen çok sayıda figüre yer verildi. Logoda savunma sanayisini temsilen Gökbey helikopteri, milli muharip uçak KAAN ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bulunuyor.