AK Parti’nin 25. yılında tarihi buluşma: Başkan Erdoğan yeni vizyon belgesini açıklayacak
AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek büyük programla kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, AK Parti’nin yeni Vizyon Belgesi de kamuoyuna açıklanacak. 100 binin üzerinde kişinin davet edildiği programda 25 yaşındaki 25 genç de sahneye çıkacak.
Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılını Başkent'te görkemli bir programla kutlayacak. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla düzenlenecek organizasyona 100 binin üzerinde kişi davet edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor. 81 ilden ve 207 üniversiteden gençlerin katılacağı buluşmada, 2001 doğumlu 25 genç de sahnede yer alacak.
AK PARTİ'NİN YENİ VİZYON BELGESİ AÇIKLANACAK
Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise AK Parti'nin yeni Vizyon Belgesi olacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı belgeyle Türkiye'nin gelecek dönemine ilişkin yeni hedef ve vizyon ortaya konulacak.
AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun ve Türkiye'de gerçekleştirdiği dönüşümün de anlatılacağı programda, partinin hafızalara kazınan 25 eseri senfoni orkestrası ve mehteran takımı tarafından seslendirilecek.