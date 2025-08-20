Başkan Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti derin izler bıraktı! "O gün Somali'nin kaderi değişti"

Erdoğan'ın eşi, çocukları ve bakanlarla Mogadişu'ya gitmesi, o dönemde ülke tarihindeki en şiddetli kuraklıkla mücadele eden Somali'de unutulmaz bir gün olarak hatırlanıyor.

Somalili yetkililer, bu ziyaretin ülkenin yalnızlıktan çıkıp uluslararası toplumun gündemine girmesinde ve Türkiye-Somali ilişkilerinin stratejik boyuta taşınmasında dönüm noktası olduğunu ifade ediyor.