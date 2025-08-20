20 Ağustos 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti derin izler bıraktı! "O gün Somali'nin kaderi değişti"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki başbakanlığı döneminde Somali'ye düzenlediği tarihi ziyaret ülkenin tarihinde dönüm noktası oldu. Somalili yetkililer, bu ziyaretin ülkenin yalnızlıktan çıkıp uluslararası toplumun gündemine girmesinde ve Türkiye-Somali ilişkilerinin stratejik boyuta taşınmasında dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Türk halkının her zaman mazlumların yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini belirten Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, "O günden bu yana her gün daha iyiye gittik. Somali'nin yeniden inşasında Türkiye'nin katkısı büyüktür." dedi.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:52