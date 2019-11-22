Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

Af yasası ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza indirimi ve af ile ilgili konuların ikinci yargı paketinin içinde olmadığını söyledi. Bakan Gül, "Konu siyasetin gündemidir. Bizim dışımızda bir konudur" dedi. Ceza infaz yasasında yapılacak düzenlemeler ile binlerce kader mahkumu şartlı tahliye bekliyor. Cinsel istismar, terör ve devlete karşı işlenmiş suçlar kesinlikle şartlı tahliye veya denetimli serbestlik statüsünde yer almayacak. Yapılacak düzenlemeler ile 130 bin kişinin şartlı tahliye hükümlerinden yararlanabileceği tahmin ediliyor. Ancak 'Rahşan Affı' gibi yaralayıcı bir durumun oluşmaması için kanun çerçevesinde her türlü önlemin alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların yılbaşında TBMM'de olması bekleniyor. Peki, af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak? İşte af yasası ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





