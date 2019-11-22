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Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

Af yasası ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza indirimi ve af ile ilgili konuların ikinci yargı paketinin içinde olmadığını söyledi. Bakan Gül, "Konu siyasetin gündemidir. Bizim dışımızda bir konudur" dedi. Ceza infaz yasasında yapılacak düzenlemeler ile binlerce kader mahkumu şartlı tahliye bekliyor. Cinsel istismar, terör ve devlete karşı işlenmiş suçlar kesinlikle şartlı tahliye veya denetimli serbestlik statüsünde yer almayacak. Yapılacak düzenlemeler ile 130 bin kişinin şartlı tahliye hükümlerinden yararlanabileceği tahmin ediliyor. Ancak 'Rahşan Affı' gibi yaralayıcı bir durumun oluşmaması için kanun çerçevesinde her türlü önlemin alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların yılbaşında TBMM'de olması bekleniyor. Peki, af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak? İşte af yasası ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:01
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Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, yapılacak ceza infaz indirimlerinin ileride "Rahşan affına" dönüşmemesi için, kapsama girecek suçların sınırlarının net olarak çizildiğini ve yapılacak indirimlerle cezaevinden çıkacakların şartla salıverme şartlarını sağlamaları gerektiğine işaret etti.

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Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları "İnfazın, açık veya kapalı cezaevi dışındaki, bir şekilde yerine getirildiği hâllerde ayrıca bir indirim olmayacak. Yani çıkarılacak düzenleme, hâlihazırda cezaevinde olanları kapsayacak ve infazın dışarda geçirilmesi olarak adlandırılacak.

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Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

Bu düzenlemeden yararlanacakların şartı salıverme veya denetimli serbestlik adı altında cezalarını cezaevi dışına tamamlamaları öngörülüyor" dedi. AK Parti kaynakları, mevcut yasalara göre hâlihazırda cezasını dışarda geçirmeye devam edenlerin sayısının 60 bin civarında olduğu bilgisini verdi.

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Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

MHP DESTEK VERECEK

Erdoğan'ın, bazı uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınması önerisine de bir kez daha itiraz ettiği ve "Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarının" hariç tutulması konusundaki tavrından geri adım atmadığı öğrenildi.

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Af yılbaşında Meclis'e gelecek! 130 bin kişi yararlanacak! Af yasası nasıl olacak? Kimler aftan yararlanacak?

AK Parti kaynakları, MHP'nin de torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu suçlarının indirim kapsamına alınması ısrarından vazgeçmeye yakın olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin çizdiği sınırlar kapsamındaki suçların cezalarında yapılacak infaz indirimi düzenlemesine MHP'nin destek vereceği belirtildi.