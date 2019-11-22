Jandarmalar nefes kesti! Dikkat çeken drone detayı...

Jandarma komando timlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullandığı nano drone ile gerçekleştirdikleri tatbikat nefes kesti. Tatbikatta metruk bir binaya keşif için ilk önce nano drone gönderilip gözlem yapılıyor sonra komandolar sis bombaları atıp girdiği o anlar gerçeğini aratmadı.