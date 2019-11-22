Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nin açılışını yaptı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği İzmir'de, Ege Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra caminin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, cami ve külliyenin İzmir, Türkiye ve özellikle Ege Üniversitesi için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin yapımına katkıda bulunanları ve emeği geçenleri tebrik etti. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan partililere seslendi. Programda sanatçı İbrahim Tatlıses de yer aldı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri...
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