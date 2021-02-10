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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Abdülhamid Han ölümünün 103. yıl dönümünde anılıyor! İşte Gök Sultan Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi! Abdülhamid Han ölümünün 103. yıl dönümünde anılıyor! İşte Gök Sultan Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi!
10 Şubat 2021 Sultan II. Abdülhamid'in 103. ölüm yıl dönümü. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan Abdülhamid Han, imparatorluğun dört bir tarafında yeni eserler yaptırırken birçok projeye de imza atmayı başardı. Bugün İstanbul'da bulunan 68 askeri yapıdan, 37'sini yaptıran padişah olan II.Abdülhamid; İstanbul'u dünyanın en önemli kenti haline getirmek için birçok eser tasarladı. İşte II. Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projeleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 16:38
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir.
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Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.
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31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı'na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kalmıştır.
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31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. Bundan 6 sene sonra 10 Şubat 1918 yılında İstanbuş'da vefat eden II. Abdülhamid, Divanyolu'nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi'nde defnedilmiştir.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN KİŞİLİĞİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜ
II. Abdülhamid'in uzun boylu, esmer tenli, ela gözlü ve uzun burunlu olduğu bilinmektedir. Hafif kıvırcık sakallı olan II. Abdülhamid'in zeka ve hafızasının güçlü olduğu tarih kaynaklarında belirtilmiştir. Öte yandan dindarlığı ile dikkat çeken II. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan babasının dindarlığını şu sözler ile belirtmiştir: