Abdülhamid Han ölümünün 103. yıl dönümünde anılıyor! İşte Gök Sultan Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projesi!

10 Şubat 2021 Sultan II. Abdülhamid'in 103. ölüm yıl dönümü. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan Abdülhamid Han, imparatorluğun dört bir tarafında yeni eserler yaptırırken birçok projeye de imza atmayı başardı. Bugün İstanbul'da bulunan 68 askeri yapıdan, 37'sini yaptıran padişah olan II.Abdülhamid; İstanbul'u dünyanın en önemli kenti haline getirmek için birçok eser tasarladı. İşte II. Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projeleri...