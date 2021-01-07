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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi?

ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 14:52
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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de 25. madde devreye girebilir mi?

ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de 25. madde devreye girebilir mi?

ABD'DE HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

İşte yaşanan o süreç...

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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de 25. madde devreye girebilir mi?

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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de 25. madde devreye girebilir mi?
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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de 25. madde devreye girebilir mi?

25. MADDE DEVREYE GİREBİLİR Mİ?