ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi?

ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.