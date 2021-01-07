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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. Giriş Tarihi: 07.01.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 14:52
ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ABD'DE HER ŞEY NASIL BAŞLADI?
İşte yaşanan o süreç...
25. MADDE DEVREYE GİREBİLİR Mİ?