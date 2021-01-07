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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli oldu mu? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? Tarih belli oldu mu? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/ tercih işlemleri bugün sona eriyor. Kamuya memur olarak atanmak isteyen binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Gözler, ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 07.01.2021 15:54
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/2 tercih işlemleri bugün tamamlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadrolarına yapılacak personel alımında son viraja girildi. Tercih sonuçlarına göre ataması yapılacak adaylar belli olacak. Şimdi ise gözler sonuçlarda. Peki, KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/12 TERCİHLERİ BUGÜN SON
Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN... TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN... KPSS 2020/12 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacak. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS 2020/2 TERCİH ŞARTLARI NELERDİR?
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)