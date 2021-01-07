Tarih belli oldu mu? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/ tercih işlemleri bugün sona eriyor. Kamuya memur olarak atanmak isteyen binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Gözler, ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...