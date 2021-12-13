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ABD Yunanistan'ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

Son dakika haberi... ABD müttefiklerinin Ege adalarını silah deposuna dönüştürmesi ne anlama geliyor? Dedeağaç'taki yığınak Yunanistan için de tehdit değil mi? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:29
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ABD Yunanistan’ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

ABD, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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ABD Yunanistan’ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

Kostidis, "Şu ana kadar Yunan hükümetinden bir açıklama yapılmadı konu hakkında. Yani Yunanistan fırkateyn mi satın alacak yoksa Fransız yerine Amerikan fırkateynini mi tercih edecek? Washington Atina'ya biz de buradayız mesajı verdi. Yunanistan'ın silahlanma programları bütün ülkelerin dikkatini çekmekte." şeklinde konuştu.

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ABD Yunanistan’ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

Kıyılarımızın sıfır noktasında, sınırımızın 20 kilometre yakınında askeri üsler kuruluyor, yığınaklar yapılıyor. Dedeağaç'taki yığınak Yunanistan için de tehdit değil mi? ABD müttefiklerinin Ege adalarını silah deposuna dönüştürmesi ne anlama geliyor? Yunanistan'a silah yığma politikasının Türkiye'ye ekonomik saldırılarla ilişkisi ne?

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ABD Yunanistan’ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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ABD Yunanistan’ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

Caşın, "Yaklaşık 10 yılda 10 milyar Euro'luk silah aldı. Son 1 sene içerisinde 5,5 milyar Euro'luk silah ve silahlanma payı her geçen gün artıyor." dedi.