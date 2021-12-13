ABD Yunanistan’ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!

Kostidis, "Şu ana kadar Yunan hükümetinden bir açıklama yapılmadı konu hakkında. Yani Yunanistan fırkateyn mi satın alacak yoksa Fransız yerine Amerikan fırkateynini mi tercih edecek? Washington Atina'ya biz de buradayız mesajı verdi. Yunanistan'ın silahlanma programları bütün ülkelerin dikkatini çekmekte." şeklinde konuştu.