Torba Yasa Meclis'ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'luya prim eşitliği, erken emeklilik…

Torba Yasa üzerindeki son gelişmeler büyük ilgi görüyor. Ekonomik düzenlemeler içermesi beklenen yasa tasarısı, özellikle 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. 3600 ek gösterge ile mevcut emeklilerin maaşları artarken, kamu görevlilerinin hem emekli ikramiyeleri hem de aylıkları yükselecek. Ayrıca, SSK ve Bağkur prim eşitlemesi kapsamında, Bağkur'luların prim gün sayısı 9000'dan 7200'e düşürülecek ve böylece 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak. Meclis'ten geçti mi, bu düzenlemelere dair en güncel bilgiler ise merakla bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 25.07.2024 09:13 Güncelleme: 25.07.2024 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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