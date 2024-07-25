25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Torba Yasa Meclis'ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'luya prim eşitliği, erken emeklilik…

Torba Yasa üzerindeki son gelişmeler büyük ilgi görüyor. Ekonomik düzenlemeler içermesi beklenen yasa tasarısı, özellikle 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. 3600 ek gösterge ile mevcut emeklilerin maaşları artarken, kamu görevlilerinin hem emekli ikramiyeleri hem de aylıkları yükselecek. Ayrıca, SSK ve Bağkur prim eşitlemesi kapsamında, Bağkur'luların prim gün sayısı 9000'dan 7200'e düşürülecek ve böylece 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak. Meclis'ten geçti mi, bu düzenlemelere dair en güncel bilgiler ise merakla bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:13 Güncelleme: 25.07.2024 09:13
  • 1
  • 7
Torba Yasa Meclis’ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’luya prim eşitliği, erken emeklilik…

Torba Yasa, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. İçeriğinde 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısındaki 7200 düzenlemesi gibi önemli konular öne çıkıyor. Vatandaşlar, yasa tasarısının ne zaman yürürlüğe gireceğini ve Meclis'ten geçip geçmediğini merak ediyor. İşte, Torba Yasa'nın en son durumu ve detayları hakkında bilmeniz gerekenler...

  • 2
  • 7
Torba Yasa Meclis’ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’luya prim eşitliği, erken emeklilik…

Torba yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınmaya devam ediyor. Tasarı, ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge ve ekonomik reformlar gibi bir dizi önemli düzenlemeyi içeriyor. İşte son durum:

  • 3
  • 7
Torba Yasa Meclis’ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’luya prim eşitliği, erken emeklilik…

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı

Cumhurbaşkanı'nın vaadi doğrultusunda ev kadınlarına yönelik önemli bir adım atılıyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında yeni bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistem, ev hanımlarına 3'te 1 prim desteği sağlayacak ve orta vadede hayata geçirilecek. Sistem üzerinde sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile final düzenlemeleri yapılacak.

  • 4
  • 7
Torba Yasa Meclis’ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’luya prim eşitliği, erken emeklilik…

BAĞ-KUR'lu Vatandaşlara Prim Desteği

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla BAĞ-KUR'lu vatandaşların prim gün sayısını 9000'den 7200'e indirme çalışmaları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu düzenlemenin seçim öncesinde verilen bir söz olduğunu ve mutlaka yerine getirileceğini belirtiyor.

  • 5
  • 7
Torba Yasa Meclis’ten geçti mi? İçeriği madde madde dizildi: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’luya prim eşitliği, erken emeklilik…

3600 Ek Gösterge Ne Durumda?

3600 ek gösterge düzenlemesi, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 5,3 milyon kamu personeli ile hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini sağlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için bu düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.