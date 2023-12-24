A Haber’de çarpıcı sözler: Koordinatı ABD verdi! Artık ABD ile savaşıyoruz... Saldırının provasını Suriye’de yaptırdılar

ABD DESTEKLİ PKK!

Zor bir coğrafya bu. Örgütün elinde ABD'nin vermiş olduğu modern kış tesisatları var. Gece görüş gözlükleri var. Daha modern silahlar var. GPS'ler var. Dolayısıyla ABD ne yapıyor? Suriye Demokratik Güçleri adı altında burada eğitmiş olduğu PKK terör örgütü unsurlarına bu Sincar'ın güneyinde Kerkük'ün güneyinden Süleymaniye'den araçlarla getiriyor.

Burada yapacağı saldırıların provasını yapıyor burada hiç yorulmadan bazen helikopterlerle daha çok kara yoluyla bu bölgeye kadar getiriliyor.