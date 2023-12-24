24 Aralık 2023, Pazar
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilen şehitler, son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 16:46
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