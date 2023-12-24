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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilen şehitler, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 16:46
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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR MARDİN'DE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Şehit Dündar'ın naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tören sırasında tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi.

Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin babası Yusuf Dündar'a Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM, GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Mehmet, annesi Ayişe, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül ve Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahraman vatan evlatları son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi. Törene katılan şehidin dedesi Mehmet, gözyaşı döktü.