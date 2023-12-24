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A Haber'de çarpıcı sözler: Koordinatı ABD verdi! Artık ABD ile savaşıyoruz... Saldırının provasını Suriye'de yaptırdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 13:05
Kuzey Irak'ta teröristlerin sızma girişiminde 12 asker şehit oldu. Alçak saldırı nasıl gerçekleşti? ABD'nin parmağı ne? Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
A Haberde çarpıcı sözler: Koordinatı ABD verdi! A HABER'DE ÇARPICI SÖZLER: KOORDİNATI ABD VERDİ!

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