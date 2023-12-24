A Haber'de çarpıcı sözler: Koordinatı ABD verdi! Artık ABD ile savaşıyoruz... Saldırının provasını Suriye'de yaptırdılar

Kuzey Irak'ta teröristlerin sızma girişiminde 12 asker şehit oldu. Alçak saldırı nasıl gerçekleşti? ABD'nin parmağı ne? Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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