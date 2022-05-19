Tarih açıklandı: Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? EGM PA 2022/1. Dönem bekçilik sağlık bilgi formü ve sınav giriş belgesi

Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? 2022/1. dönem bekçilik için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre, ön sağlık kontrolüne katılacak adaylar belirlendi ve sınav tarihleri açıklandı. Ön sağlık kontrolünü başarıyla geçen adaylar yazılı sınava katılacaklar. Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? EGM PA 2022/1. Dönem bekçilik sağlık bilgi formü ve sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...