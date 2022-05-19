Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı! İlk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

"BU ŞEHİR ÜLKENİN ADETA SAKLI KALMIŞ BİR HAZİNESİ"

Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valiler ve görevi devraldığı Vali Gökmen Çiçek'e şehre kattığı değer ve projeler için teşekkür eden Yiğitbaşı, şunları söyledi: "Afyonkarahisar, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kapısı ve iklimlerin, medeniyetlerin kesiştiği, Türkiye'nin termal su cenneti, mermer şehri olmuş, UNESCO'dan tescilli yöresel lezzetleri, üretimi ve ihracatı ile ülkemize yön veren bir şehir. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerle ortaya koyacağımız sinerjinin şehre yeni heyecanlar katacağına inanıyorum. Kamu kurumları, belediyeleri, muhtarlar, eğitimciler, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza, el ele, hep birlikte şehre hizmet için, geceyi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır."