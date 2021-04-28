28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından gözler bir kez daha tarihi arşivlere çevrildi. Türkiye bu konuda son derece kendine güveniyor. Öyle ki arşivler açık ve şeffaf durumda. İncelemek isteyen herkes inceleyebiliyor. A Haber ekibi o arşivlerin korunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda Ermeni iddialarını çürüten belgeleri görüntüledi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Ermeniler gelip arşivlerimizde araştırma yapsınlar" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:33
  • 1
  • 12
A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından gözler bir kez daha tarihi arşivlere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

Türkiye bu konuda son derece kendine güveniyor. Öyle ki arşivler açık ve şeffaf durumda. İncelemek isteyen herkes inceleyebiliyor. A Haber ekibi o arşivlerin korunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda Ermeni iddialarını çürüten belgeleri görüntüledi.

  • 3
  • 12
A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

Binlerce Müslümanı katleden Ermeni çetelerin kendi aralarında şifreli olarak yazıştığı belgeler telgraf metinleri o dönemin yetkilileri tarafından deşifre edildi.

  • 4
  • 12
A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 5
  • 12
A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

BIDEN'IN SKANDAL SOYKIRIM AÇIKLAMASI

Talihsiz ve hukuki mesnedi olmayan açıklamalar bunlar çünkü tarihi olayları değerlendirirken ülkelerin böyle suni ve geçici siyasi bir takım hedeflerle geçmişteki olayları isimlendirmeleri bunlar hakkında bir takım tahripler ortaya koymaları çok doğru bir yaklaşım değildir.