A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

BIDEN'IN SKANDAL SOYKIRIM AÇIKLAMASI

Talihsiz ve hukuki mesnedi olmayan açıklamalar bunlar çünkü tarihi olayları değerlendirirken ülkelerin böyle suni ve geçici siyasi bir takım hedeflerle geçmişteki olayları isimlendirmeleri bunlar hakkında bir takım tahripler ortaya koymaları çok doğru bir yaklaşım değildir.