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Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 17 gün sürecek olan tam kapanma kararını açıkladı. Alınan yeni tedbirler 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. 17 günlük kapanma kararı ile ilgili kamu personelinin merak ettiği konuyla ilgili çalışmalar başladı. Evden çalışan kamu personeline belge zorunluluğu getirilirken, evde çocuğu olan ve kapanmadan dolayı okula gönderemeyen çalışanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:56
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Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor
Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan Tam Kapanma Tedbirleri genelgesinde dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

1- Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek. Uzaktan çalışan memurun kısıtlamada özel bir muafiyeti olmayacak. Yani ikametgahından ayrılamayacak ve şehirlerarası seyahat yapamayacak.

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Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor
Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

2 OTEL PARTİLERİNE GEÇİT YOK

Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

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Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor
Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

3 İKAMET İZİNLİ VEYA KORUMADAKİ YABANCIYA DA YASAK

Önceki kısıtlamalarda en çok suistimal edilen konulardan biri olan yabancı pasaportluların dışarıda olmasının bu düzenlemeyle önüne geçiliyor. Muafiyet sadece turistik faaliyet için Türkiye'de bulunanları kapsayacak.
Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

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Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor
Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

4 SİTELERDE BAHÇEYE İNMEK YASAK

Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan özellikle çocuklar ve gençlerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacak.

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Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor
Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

5 KEYFİ SEYAHAT OLMAYACAK

17 günlük tam kapanma sürecinde şehirlerarası seyahatlerine cenaze, sağlık sorunu v. b. zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.