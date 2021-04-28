Tam kapanmada yeni karar yolda! Bakanlıklar hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 17 gün sürecek olan tam kapanma kararını açıkladı. Alınan yeni tedbirler 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. 17 günlük kapanma kararı ile ilgili kamu personelinin merak ettiği konuyla ilgili çalışmalar başladı. Evden çalışan kamu personeline belge zorunluluğu getirilirken, evde çocuğu olan ve kapanmadan dolayı okula gönderemeyen çalışanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor.