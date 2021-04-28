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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?

Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayacak tam kapanma süreci, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Alınan tedbirlerin ardından 3 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından cuma namazı ve vakit namazlarının camilerde kılınıp kılınamayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:47
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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?

Tam kapanmada camilerde namaz kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağı sürecinde cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kısmi kapanmanın ardından tam kapanma uygulamasına yarın geçilecek. Bu süreç içerisinde en çok merak edilenlerden biri de vakit namazları ve cuma namazı oldu. Peki, tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı? İşte haberin detayları...

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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

3 hafta sokağa çıkma yasağı sürecinde camilerde cuma namazı ve vakit namazları kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını belirterek, "Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız camilerde kılınacak." ifadelerini kullandı.

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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk oldu. Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) İdlib'deki yardım faaliyetlerini yerinde incelediğini bildirdi.

İdliblilerin zor şartlar altında bulunduğunu aktaran Erbaş, "Üç buçuk milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz TDV olarak, devletimiz olarak, başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?

İdlib'de milyonlarca insanın toz ve toprak içinde yaşadığına dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"İki yıl önce Bangladeş'te Myanmar'daki zulümden sürülerek adeta ülkelerinden, evinden, barkından edilen bir milyon Arakanlı Müslümanın çadırlarını ziyaret ettiğimizde de aynı üzüntüyü yaşadık. 21. asırda dünyanın farklı yerlerinde ve dünyanın gözü önünde bu tür zulümler işleniyor. Açlık var, yoksulluk var, ölüm var, katliam var. Bunları görünce insanın üzülmemesi mümkün değil. Bir Müslüman olarak bunları görüp de acaba bir tarafından nasıl tutabilirim, nasıl bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilirim düşüncesi içerisine girmezsek imanımızı, inancımızı sorgulamamız lazım diye düşünüyorum."