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Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?
Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayacak tam kapanma süreci, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Alınan tedbirlerin ardından 3 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından cuma namazı ve vakit namazlarının camilerde kılınıp kılınamayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:47
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