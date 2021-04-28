A Haber Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda! İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından gözler bir kez daha tarihi arşivlere çevrildi. Türkiye bu konuda son derece kendine güveniyor. Öyle ki arşivler açık ve şeffaf durumda. İncelemek isteyen herkes inceleyebiliyor. A Haber ekibi o arşivlerin korunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda Ermeni iddialarını çürüten belgeleri görüntüledi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Ermeniler gelip arşivlerimizde araştırma yapsınlar" ifadelerini kullandı.

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