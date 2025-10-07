07 Ekim 2025, Salı

A Haber aktivistleri taşıyan araçları görüntüledi

Katil İsrail alıkoyduğu aktivistleri Ürdün'e götürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Niyazi Kurt o otobüsleri görüntüledi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 09:37
Terör devleti İsrail alıkoyduğu aktivistleri Ürdün'e taşıdı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Niyazi Kurt o araçları görüntüledi.

İşte o açıklamalardan satır başları ve görüntüler;

Sumud Filosu'nda gözaltına alınan Türk aktivistlerin tahliyeleri sürüyor. Şimdi bakın hemen göstereceğiz kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte. Daha önce hatırlanacağı gibi yaklaşık 40 civarı aktivist tahliye edilmişti. Eliat bölgesinden, bir havalimanından tahliye edilmişti ancak geride 14 kişi kalmıştı hatırlanacağı gibi ve işte o 14 kişi de, 14 Türk aktivist de şu an itibarıyla İsrail'in Ürdün'e açılan kapısında.

Hemen karşı tarafta da Kral Hüseyin Sınır Kapısı var. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt işte A Haber yayınında özel görüntülerle sizlerle paylaşıyoruz. Oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bugüne kadar hatırlanacağı gibi 36 Türk aktivist serbest bırakılmıştı ve 14'ünün işlemleri bitirilememişti ve işte dün de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bir açıklama yapmıştı. Bugün itibarıyla 14 vatandaşımızın tahliyesinin Ürdün üzerinden gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtilmişti.

İsrail'e ait, Katil İsrail güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlarla bakın, eskortlar eşliğinde getirildiler az önce. Tek bir kapı var Ürdün'e açılan ve işte şimdi o kapıdan İsrail güvenlik güçleri tarafından aktivistlerimiz geçiriliyor ve daha sonra da tampon bölgeden geçerek yaklaşık bir 7-8 kilometrelik bir tampon bölge var. Biz daha önce bu bölgede bulunmuştuk. Daha sonra da Kral Hüseyin Kapısı'na ulaşacak, Ürdün'deki. Ardından da Amman'a götürülecekler Türk aktivistler. İşte özel görüntülerle, A Haber'e özel görüntülerle kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un kadrajından bu görüntüler, 14 Türk aktivistin İsrail'deki Allenby Sınır Kapısı'ndan Ürdün tarafındaki Kral Hüseyin Kapısı'na gidiş görüntüleri.

Burada sayabildiğim kadarıyla 1, 2, 3, 4 zırhlı araç var. Anladığımız kadarıyla 14 Türk aktivistimiz o 4 zırhlı aracın içerisinde. Diğerleri de güvenlik amacıyla önde iki eskort, arkada da iki minibüs görüyoruz buradan.

Ürdün ile İsrail arasındaki tampon bölge şu anda kameramızın kadrajında olan nokta. Ve birazdan da Kral Hüseyin Kapısı'na ulaşacaklar. Tabii ki Türk yetkililer de orada bekliyor vatandaşlarımızı almak için. Kral Hüseyin Kapısı'ndan alındıktan sonra vatandaşlarımızın yine bir yolculuğu olacak, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk olacak Amman'a doğru. Ardından da Türkiye'ye tahliyeleri gerçekleştirilecek.

