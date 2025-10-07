A Haber aktivistleri taşıyan araçları görüntüledi

İsrail'e ait, Katil İsrail güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlarla bakın, eskortlar eşliğinde getirildiler az önce. Tek bir kapı var Ürdün'e açılan ve işte şimdi o kapıdan İsrail güvenlik güçleri tarafından aktivistlerimiz geçiriliyor ve daha sonra da tampon bölgeden geçerek yaklaşık bir 7-8 kilometrelik bir tampon bölge var. Biz daha önce bu bölgede bulunmuştuk. Daha sonra da Kral Hüseyin Kapısı'na ulaşacak, Ürdün'deki. Ardından da Amman'a götürülecekler Türk aktivistler. İşte özel görüntülerle, A Haber'e özel görüntülerle kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un kadrajından bu görüntüler, 14 Türk aktivistin İsrail'deki Allenby Sınır Kapısı'ndan Ürdün tarafındaki Kral Hüseyin Kapısı'na gidiş görüntüleri.