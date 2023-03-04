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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | İstanbul, İzmir, Ankara...
"Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?" sorusu gündemdeki yerini almaya devam ediyor. 2023 seçimlerinin yapılacağı tarihin açıklanmasının ardından Türkiye seçim maratonuna girmiş durumda. Öte yandan; YSK tarafından belirlenen illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayısı...
Giriş Tarihi: 04.03.2023 08:34Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 08:35