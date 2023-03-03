03 Mart 2023, Cuma
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi deprem yalanlarını ortaya çıkarttı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş depremi sonrası muhalefet ve sosyal medya tarafından ortaya atılan yalanları tek tek çürütmeye devam ediyor. Bültende, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırı termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla 7/24 esasıyla izlediği anımsatılarak, hudutta herhangi bir hareketlilik ve geçme teşebbüsünün söz konusu olmadığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:00
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