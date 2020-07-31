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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

Geçtiğimiz hafta ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katılırken, yurdun ve dünyanın dört bir yanından binlerce vatandaş da akın etti.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 07:49
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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.

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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.

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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

Namaz için belirlenen alanlar, bayram namazı vaktinden önce doldu. Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıttı. Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi de sağlandı.

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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

Vatandaşlar, belediye tarafından sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlere ve ibadetlerin rahat bir ortamda yerine getirilmesi amacıyla Ayasofya Meydanı'na serilen hasırların üzerine, yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek bayram namazını kıldı.