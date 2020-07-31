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Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Kurban Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanında erken kalkıldı. Bayram namazları kılındı. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle kılınan namazlarda sosyal mesafeye dikkat edildi. Dünya genelinde Kurban Bayramı için kılınan namazlar objektiflere yansıdı. İşte Kurban Bayramı görüntüleri…

Giriş Tarihi: 31.07.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 10:52
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Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Kudüs'teki Müslümanlar, kurban bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

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Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Afyonkarahisar'da bayram namazı Zafer Meydanında kılındı.

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Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Arnavutluk'taki Kurban Bayramı merkezi töreni başkent Tiran'daki Kokonoz Camisinde düzenlendi. Geçen yıllarda meydanlarda da kılınan bayram namazı bu yıl Kovid-19 nedeniyle sadece camilerde eda edildi.

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Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

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Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Endonezya'nın Pekanbaru kentinde bulunan An-Nur Ulu Camisi'ne gelen Müslümanlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek eda etti.