Türkiye'de ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu! İşte objektiflere yansıyan kareler...

Kurban Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanında erken kalkıldı. Bayram namazları kılındı. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle kılınan namazlarda sosyal mesafeye dikkat edildi. Dünya genelinde Kurban Bayramı için kılınan namazlar objektiflere yansıdı. İşte Kurban Bayramı görüntüleri…