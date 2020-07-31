31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Kurban Bayramı için artık sayılı saatler kaldı. Sevdiklerinin bayramını kutlayarak bir nebze de olsa yüzünü güldürmek isteyenler, anlamlı kutlama mesajları araştırıyor. En güzel ve anlamlı bayram mesajlarını sizler için araştırdık. Peki, Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 01:04
  • 1
  • 13
Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Kurban Bayramı en güzel mesajları ve resimli sözleri araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenler en güzel kutlama mesajlarını sorguluyor. Biz de sizler için en güzel mesaj ve sözleri araştırdık. Peki, Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

EN GÜZEL KURBAN AYRAMI MESAJLARI 2020

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

  • 3
  • 13
Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

  • 4
  • 13
Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

  • 5
  • 13
Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı'nız mübarek olsun canım dostlarıma.