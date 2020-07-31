Kurban Bayramı mesajlarıyla mutluluk yakın! İyi bayramlar! Resimli uzun kısa anlamlı bayram mesajları 2020...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.