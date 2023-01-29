29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak itibarıyla başlamıştı. MSÜ bünyesinde eğitim hakkı kazanmak isteyen adaylar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 21:16
  • 1
  • 12
MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Şubat ayına sayılı günler kala MSÜ sınavına hazırlanan adaylar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Ocak ayında başvuruları başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Mart ayında gerçekleştirilecek. Peki MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı bu sene 19 Mart 2023'te olacak. Sınav için başvurular ise 13 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

  • 3
  • 12
MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girecek adaylar, 2023-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.

2023 MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 12
MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

  • 5
  • 12
MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.