29 Ocak 2023, Pazar
MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak itibarıyla başlamıştı. MSÜ bünyesinde eğitim hakkı kazanmak isteyen adaylar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 21:16
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