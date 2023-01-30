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Fransız basınından seçim analizi: AK Parti’nin oyu artıyor! Le Monde: Altılı masa kaosta

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Giriş: 30.01.2023 09:35
2023 seçimleri yaklaşırken, Avrupa basını adayını henüz açıklayamayan altılı masayı mercek altına aldı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Erdoğan anketlerde yükseldiğine dikkati çekti, muhalefetin ise henüz adayı olmadığını hatırlattı. Yunanistan'da yayın yapan CNN Greece ise "Erdoğan'a rakip yok" başlığını attı.
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Fransız basınından seçim analizi
Fransız basınından seçim analizi
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