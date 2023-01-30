30 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransız basınından seçim analizi: AK Parti’nin oyu artıyor! Le Monde: Altılı masa kaosta
2023 seçimleri yaklaşırken, Avrupa basını adayını henüz açıklayamayan altılı masayı mercek altına aldı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Erdoğan anketlerde yükseldiğine dikkati çekti, muhalefetin ise henüz adayı olmadığını hatırlattı. Yunanistan'da yayın yapan CNN Greece ise "Erdoğan'a rakip yok" başlığını attı.