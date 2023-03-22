İmamoğlu ve Yavaş'ın maskesi düştü! 'Mağdur etmeyeceğiz' dedikleri çiftçi isyanda: Dağıttığı patates soğanın parasını ödemedi
CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin 'ücretsiz patates ve soğan' diye dağıttıkları sebzeyi üreten Adanalı çiftçi Abdullah Temel'e 3 yıl geçmesine rağmen parasını ödemedikleri ortaya çıktı. Temel, "Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2023
08:22
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yıl önce Adanalı çiftçi Abdullah Temel'den vatandaşa ücretsiz dağıtmak için aldığı 400 ton soğan ve patatesin ücretini ödemediği ortaya çıktı.
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CHP'li belediyeler tarafından mağdur edilen çiftçi Temel, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, İstanbul, Ankara ve Çankaya belediyelerine gönderilmek üzere benden 200 ton soğan, 200 ton da patates talepte bulundu. Parayı da bu belediyelerin ödeyeceğini söyledi.
Soğan ve patatesleri 50'şer kiloluk çuvallara koyup teslim edeceğim sırada, küçük çuvallara koymamızı ve nakliyeyi de bizim yapmamızı istediler. Ben de yaklaşık 200 işçi tuttum, küçük çuvallar aldım ve hepsini kamyonlara yükleyip belediyelere teslim ettim.
Toplam 800 bin lira ödeme yapacaklardı ama bugüne kadar elime geçen para 200 bin lira. Ben o paradan vazgeçtim. Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.
NE DEDİLERSE YAPTI CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Orhan Deda Büyüköztürk bir tanıdığı vasıtasıyla Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Temel'den, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin vatandaşa dağıtmak üzere patates ve soğan talebi olduğunu söyledi.