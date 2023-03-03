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6'LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı

Silinen tweetler… Tepkiler… Peş peşe olağanüstü toplantılar… 6'lı koalisyonun 12'nci toplantısında neler yaşandı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, GİK toplantısı sonrası açıklamada "6 parti Kemal Kılıçdaroğlu dedi, biz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş diyoruz." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi. Peki şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:43
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6’LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı

6'lı koalisyonun 12'nci toplantısından da aday ismi çıkmadı. Ancak Pazartesi günü adayın kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. Toplantının ardından ise CHP ile İYİ Partililer arasında sosyal medyada söz düellosu yaşandı. CHP'li vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu'na ait videoyu paylaşıp adaylık mesajı vermelerine İYİ Partililer tepki gösterdi.

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6’LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Eren Erdem, toplantı sonrası sosyal medya hesabından, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım. Pazartesi gününü bekleyin." mesajını paylaştı.

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6’LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıdçaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de Kılıçdaroğlu vurgusu ile "başlıyoruz" paylaşımında bulundu.

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6’LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı

"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR" PAYLAŞIMI

CHP'li Demir'in bu paylaşımına İYİ Parti cephesinden kriz çıkaracak bir yanıt geldi. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ancak gelen tepkiler sonrasında paylaşımını apar topar kaldırdı.

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6’LI KOALİSYON seçimden önce DAĞILDI! Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Meral Akşener geride pimi çekilmiş el bombaları bıraktı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşıldı" iddialarına tepki gösterdi. Usta "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde mutabata varıılmadığı anlaşılıyor. Belki bir isim havuzu oluşmuş olabilir." dedi.