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Haberler Galeri MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavı bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler ile velileri sınavın kaç puanla kazanıldığını araştırmaya başladılar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıf taban puan listesi son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 22:40
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MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci devlet tarafından sağlanan burs imkanından yararlanmak için Eylül ayının ilk haftlarında İOKBS sınavında ter dökmüştü. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması olarak duyurulmuştu. İşte, MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

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MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,

9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,

10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,

11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

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MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.