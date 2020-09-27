MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavı bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler ile velileri sınavın kaç puanla kazanıldığını araştırmaya başladılar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıf taban puan listesi son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, MEB Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir, kazanılır? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...