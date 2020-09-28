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Haberler Galeri MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

Son dakika... Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'de anasınıfı ve 1. sınıflar için okullar açılmıştı. Bu sınıflar, bugünden itibaren 2 hata boyunca haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim alacak. Diğer sınıflar ise şu an uzaktan eğitime devam ediyorlar. En çok merak edilenlerden biri de tüm sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı oldu. Peki, 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? 2020-2021 tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 08:50
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MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Tüm sınıfların ne zaman eğitime başlayacağını merak eden öğrenci ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Bilindiği üzere yüz yüze eğitim, seyreltilmiş ve kademeli olarak ana sınıfı ve 1. sınıflar için başlamıştı. Okullarda tüm sınıfların yüz yüze eğitim bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? 2020-2021 tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

TÜM SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, iki haftanın ardından salgının seyrine göre hangi kademelerde daha yüz yüze eğitim başlatılacağına kara verecek. 12 Şubat'a kadar hangi sınıfların eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacak.

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MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ HAFTA BAŞLADI

Ana sınıfı ve 1'inci sınıflar, uyum haftasının ardından bugünden itibaren iki hafta süreyle haftada 2 gün 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alacak.

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MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze başlatılmıştı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı.

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MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021

Uyum haftasından sonra 28 Eylül-2 Ekim'i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada 2 gün, her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati şeklinde verilecek. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak. Okullarda, sınıfların sosyal mesafe kuralları gereği gruplara ayrılacağı bir sistem uygulanacak.

Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.