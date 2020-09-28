Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze başlatılmıştı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı.