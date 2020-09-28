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MEB açıkladı! 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021
Son dakika... Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'de anasınıfı ve 1. sınıflar için okullar açılmıştı. Bu sınıflar, bugünden itibaren 2 hata boyunca haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim alacak. Diğer sınıflar ise şu an uzaktan eğitime devam ediyorlar. En çok merak edilenlerden biri de tüm sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı oldu. Peki, 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? 2020-2021 tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamaları...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:44Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 08:50