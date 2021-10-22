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4B'li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

Yaklaşık 530 bin kişiyi yakından ilgilendiren sözleşmeli personel ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 657 yasada dB maddesindeki sözleşmeliler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sağlık çalışanları ile belediyelerdeki sözleşmeli personelleri ilgilendiren kadro çalışması devam ediyor. Toplu sözleşmenin 52. maddesinde yer alan çalışma ile sözleşmeli personelin statüsü yeniden belirlenecek. Peki, sözleşmeli personele kadro gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:51
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4B’li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

Kamuda çalışan 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin heyecanla beklediği "kadro" ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan 530 bine yakın sözleşmeli personele kadro verileceğini müjdelemişti. Milyonlarca memur 3600 ek gösterge çalışmasını beklerken, söz konusu çalışma ile yüz binlerce sözleşmeli personele kadro imkanı sağlanacak. Peki, sözleşmeli personele kadro gelecek mi? Sözleşmeli öğretmenşer, sözleşmeli sağlık çalışanları kadroya geçecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4B’li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro çalışmaları sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.

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4B’li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile silgili talimatı vermişti. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.

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4B’li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

KAPSAM NASIL OLACAK

Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti.

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4B’li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

Resmi Gazete'de yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" İfadesi yer aldı.