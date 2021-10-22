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4B'li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...
Yaklaşık 530 bin kişiyi yakından ilgilendiren sözleşmeli personel ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 657 yasada dB maddesindeki sözleşmeliler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sağlık çalışanları ile belediyelerdeki sözleşmeli personelleri ilgilendiren kadro çalışması devam ediyor. Toplu sözleşmenin 52. maddesinde yer alan çalışma ile sözleşmeli personelin statüsü yeniden belirlenecek. Peki, sözleşmeli personele kadro gelecek mi?