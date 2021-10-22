4B’li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...

4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro çalışmaları sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.