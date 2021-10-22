Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

BOTAŞ İşletme Müdürü Erkan Akbaş'ın açıklamaları:

Biz BOTAŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize herhangi bir gaz krizi yaşatmamak adına hazırlıklarımızı yaptık ve artık kışı bekliyoruz. Buranın kapasitesi 3,1 milyar metreküp kapasiteye sahip.