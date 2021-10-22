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Haberler Galeri Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Avrupa doğal gaz sıkıntısı yaşarken Türkiye'nin doğalgaz depolarının büyük bir kısmı dolu. Türkiye küresel krize karşı depolama ile önlemini alırken doğal gaz depolarının 4'te 3'ü dolu durumda. Peki küresel enerji krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan BOTAŞ İşletme Müdürü Erkan Akbaş değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 14:57
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Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

BOTAŞ İşletme Müdürü Erkan Akbaş'ın açıklamaları:

Biz BOTAŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize herhangi bir gaz krizi yaşatmamak adına hazırlıklarımızı yaptık ve artık kışı bekliyoruz. Buranın kapasitesi 3,1 milyar metreküp kapasiteye sahip.

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Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Şu anda bizim depolarımızın 4'te 3'ü dolu durumda. Depolarımızın tamamını doldurmak için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor.

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Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Tesislerimiz 2007 yılında devreye alındı. Türkiye'nin ilk depolama tesisi olma özelliğini taşıyor.

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Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Yaklaşık 14 yıldır ülkemizin arz güvenliğine bir katkı sağlıyoruz. Tesislerimiz iki ana bölümden oluşuyor. Rezervuar ve yüzey tesisleri bulunuyor.

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Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Tesislerimizin kapasitesini artırmaya yönelik olarak çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.