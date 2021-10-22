22 Ekim 2021, Cuma
Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu! Küresel enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?
Avrupa doğal gaz sıkıntısı yaşarken Türkiye'nin doğalgaz depolarının büyük bir kısmı dolu. Türkiye küresel krize karşı depolama ile önlemini alırken doğal gaz depolarının 4'te 3'ü dolu durumda. Peki küresel enerji krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan BOTAŞ İşletme Müdürü Erkan Akbaş değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 14:57
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