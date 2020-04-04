04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. Yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderildi. Öte yandan sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul girişinde yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:53
  • 1
  • 21
30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı.

  • 2
  • 21
30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

Sabah saatlerinde Kocaeli'den yola çıkarak İstanbul'daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek şehre giriş yaptı.

  • 3
  • 21
30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

Kocaeli'nin İstanbul sınırında kurulan polis noktalarında vatandaşların evrakları incelenirken, geçişi zorunlu olmayan araçların İstanbul'a girişine ise izin verilmedi.

  • 4
  • 21
30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Sabah saatlerinde iş başı yapmak üzere yola çıkanlar nedeniyle D100 karayolu İstanbul girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

  • 5
  • 21
30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi

Kontrolden sonra araç girişine izin verildiği için özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir trafiğin oluştuğu D-100 karayolunun ise boş kalması dikkat çekti.