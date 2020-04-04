Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'nın bazı kadrolarına yapılacak atamalar için KPSS 2020/5 kapsamında 26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihler alındı. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/tekniker, biyolog, çocuk gelişimci gibi kadrolara tercih yapan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek mükdeli habere çevrildi. Peki, KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...