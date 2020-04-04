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Haberler Galeri KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/5 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 18 bin sağlık personeli atamaları için bekleyişte olan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alınacağını duyurmuştu. Peki, KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 15:52
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KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'nın bazı kadrolarına yapılacak atamalar için KPSS 2020/5 kapsamında 26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihler alındı. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/tekniker, biyolog, çocuk gelişimci gibi kadrolara tercih yapan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek mükdeli habere çevrildi. Peki, KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 BİN KADRODAN 11 BİNİ HEMŞİRE

Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

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KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

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KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır