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20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 6 Ocak itibariyle başladığı açıklandı. 10 Ocak'a kadar sürecek başvuru sürecinin ardından adaylar sözlü sınava alınacak. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları nelerdir? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusuna öğretmen adayları yoğun ilgi gösteriyor. Başvuruların ilk etapta 100 bin rakamını geçmesi bekleniyor. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 07.01.2020 00:54 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 00:57
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20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
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20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
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20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
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20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
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20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?