20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvuru dönemi başladı. Henüz atanamamış öğretmenlerin sözleşmeli olarak çalışabilmesine olanak tanıyacak sözleşmeli öğretmen başvuru şartları merak ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları nelerdir? 6 Ocak itibariyle başlayan başvuru dönemi 10 Ocak'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.