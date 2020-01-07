7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...
Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının hıznı arttırdığı illerde öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bazı illerde okullar tamamen tatil edilirken, bazı illerde ise kar yağışının etkili olduğu ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenciler kar yağışı nedeniyle sürekli il valilerine sosyal medya aracılığı ile tatil çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyor. Peki, 7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...
Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:51