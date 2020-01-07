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7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının hıznı arttırdığı illerde öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bazı illerde okullar tamamen tatil edilirken, bazı illerde ise kar yağışının etkili olduğu ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenciler kar yağışı nedeniyle sürekli il valilerine sosyal medya aracılığı ile tatil çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyor. Peki, 7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:51
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7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

Yurdun dört köşesinden kar haberleri geliyor. Soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir almış durumda. Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken, kar olmayan illerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Tatil haberlerinin gelmesiyle birlikte kar yağışı olan illerde yoğun bir arayış başladı. Öğrenciler, bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? Sizler için meteorolojinin son dakika uyarılarını ve kar tatili haberlerini derledik. İşte 6 Ocak 2020 hava tahminleri ve okulların tatil olduğu iller...

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7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

BURDUR ALASUN'DA OKULLAR TATİL

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçede devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

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7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

NİĞDE ULUKIŞLA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Şahin, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

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7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

KIRKLARELİ'NDE 2 İLÇEDE KAR TATİLİ

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy İlçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

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7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle O7 Ocak 2020 salı günü Demirköy ilçemizde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.