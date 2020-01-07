7 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? İşte il il kar tatili haberleri...

Yurdun dört köşesinden kar haberleri geliyor. Soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir almış durumda. Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken, kar olmayan illerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Tatil haberlerinin gelmesiyle birlikte kar yağışı olan illerde yoğun bir arayış başladı. Öğrenciler, bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ankara, Konya, Çanakkale okullar bugün tatil mi? Sizler için meteorolojinin son dakika uyarılarını ve kar tatili haberlerini derledik. İşte 6 Ocak 2020 hava tahminleri ve okulların tatil olduğu iller...